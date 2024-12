Britische Twitch-Streamer kommen zusammen, um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln

HQ

Wenn Sie die britische Streaming-Szene kennen, kennen Sie wahrscheinlich den Jingle Jam. Es ist eine Veranstaltung, die den ganzen Dezember über stattfindet und bei der von Streamern Geld für mehrere Wohltätigkeitsorganisationen gesammelt wird.

Es gibt es seit 2011, und seitdem wurden Millionen von Pfund gesammelt. Was führt dazu, dass Menschen so viel Geld geben, fragen Sie? Nun, es ist nicht nur zum Wohle der Sache, denn Spieler können im Rahmen ihrer Spende auch einige großartige Titel in die Hände bekommen und viele Spiele verdienen, wenn sie sich dafür entscheiden, 35 £ oder mehr zu spenden.

Die Spendenkampagne geht an Campaign Against Living Miserably (CALM), War Child, Autistica, Wallace and Gromit's Grand Appeal und Whale and Dolphin Conservation (WDC). Es zeigt Persönlichkeiten wie TommyInnit, Talia Mar und den Yogscast.

Schauen Sie sich hier die Liste der Spiele an, die Sie in die Hände bekommen können.

