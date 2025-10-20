Britische Truppen erhalten neue Befugnisse zum Abschuss von Drohnen in der Nähe von Stützpunkten

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass die britischen Truppen erweiterte Befugnisse erhalten werden, um Drohnen zu neutralisieren, die militärische Einrichtungen im ganzen Land bedrohen. Verteidigungsminister John Healey wird die Änderung am Montag in einer Rede ankündigen, die es dem Personal ermöglicht, schneller gegen mögliche Eindringlinge vorzugehen, nachdem mehrere Stützpunkte im vergangenen Jahr verdächtige Luftaktivitäten gemeldet hatten. Die neue Richtlinie führt eine von Beamten als "kinetische Option" bezeichnete Option ein, die es den Streitkräften ermöglicht, Drohnen abzuschießen, wenn andere Gegenmaßnahmen versagen. Während die Befugnisse zunächst nur für militärische Gebiete gelten sollen, erwägt die Regierung, sie auf Flughäfen und andere sensible Orte auszuweiten. Der Schritt folgt auf die wachsende Besorgnis in ganz Europa über nicht identifizierte Drohnen, die sowohl den zivilen als auch den militärischen Luftraum stören. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!