Britische Spielehandelsorganisation gibt Erklärung zur Entfernung von Erotikspielen durch Steam ab

Letzte Woche drehte sich eine der größten Geschichten um Steam und itch.io, zwei Plattformen, die die Entscheidung getroffen haben, mehrere Spiele und Titel für Erwachsene aus ihren Stores zu entfernen, um den neuen Richtlinien zu entsprechen, die von Zahlungsabwicklungspartnern vorangetrieben werden. Dies hat zu einem kleinen Aufruhr geführt, da es darauf hinzudeuten scheint, dass Zahlungspartner einen größeren Einfluss darauf haben, welche Videospiele verkauft werden dürfen, als angesehene Altersfreigabesysteme und -gremien, etwas, worüber weder Fans noch Branchenmitglieder allzu glücklich zu sein scheinen.

Dies hat dazu geführt, dass sich UKIE, der britische Handelsverband der Spieleindustrie, zu Wort gemeldet und eine Erklärung abgegeben hat, über die GamesIndustry.biz nun berichtet hat. In dem Kommentar heißt es, dass die Zahlungspartner Vertrauen in die "vertrauenswürdigen Altersfreigabesysteme und die dahinter stehenden Durchsetzungsmechanismen" haben würden, anstatt über ihre Köpfe hinweg ihre eigenen Beschränkungen aufzuerlegen.

In der vollständigen Erklärung wird Folgendes erläutert:

"Die britische Spieleindustrie setzt sich für kreative Freiheit ein und nimmt gleichzeitig ihre Verantwortung gegenüber den Spielern ernst. Klare und konsistente Altersfreigaben sind ein entscheidender Bestandteil, um Menschen dabei zu helfen, fundierte Entscheidungen über die Inhalte zu treffen, mit denen sie interagieren.

"Aus diesem Grund unterstützt Ukie nachdrücklich die Verwendung robuster Klassifizierungssysteme wie PEGI auf allen Plattformen, einschließlich derer, die nicht jugendfreie oder experimentelle Inhalte hosten. Dadurch wird sichergestellt, dass Inhalte angemessen gekennzeichnet sind, dass jüngere Zielgruppen geschützt sind und dass Urheber transparent veröffentlichen können.

"Wir glauben, dass Zahlungsanbieter und Plattformen gleichermaßen Vertrauen in vertrauenswürdige Altersfreigabesysteme und die dahinter stehenden Durchsetzungsmechanismen haben sollten."

Diese ganze Situation entwickelt sich spiralförmig vom No Mercy-Vorfall, bei dem eine Organisation namens Collective Shout gegen ein Spiel vorging, das sexuell explizite und gewalttätige Handlungen enthielt, ein Spiel, das bald von Online-Plattformen entfernt wurde, aber nicht bevor der Schaden angerichtet war, was zu einem offenen Brief führte, in dem Zahlungsabwickler aufgefordert wurden, keine Gewinne mehr von Spielen zu erzielen, die "Vergewaltigung, Inzest und Kindesmissbrauch".

Während die Absichten hinter diesem Schritt, eine strengere Haltung gegenüber Spielen für Erwachsene einzunehmen, zweifellos rein sind, kommt dies auch zu einem Zeitpunkt, an dem das Vereinigte Königreich mit den Problemen konfrontiert ist, die das neue Online Safety Act auferlegt, das die Mehrheit der Inhalte für Erwachsene (meist alles mit einer Altersfreigabe von 18+) blockiert, es sei denn, Benutzer übermitteln persönliche Daten oder führen einen Gesichtsscan durch, um nicht zugänglich zu sein. Etwas, das auch aufgrund des Risikos, diese Informationen mit Dritten zu teilen, für Aufruhr gesorgt hat. und auch, wie es einen Präzedenzfall für die Sperrung von Informationen und Inhalten schafft, die die Regierung jetzt als "erwachsen" einstuft.