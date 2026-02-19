Britische Regulierungsbehörde verbietet Call of Duty: Black Ops 7 Replacer-Anzeige wegen "Trivialisierung sexueller Gewalt"

HQ

Die britische Advertising Standards Agency (ASA) hat eine Anzeige für Call of Duty: Black Ops 7 verboten, in der die Replacers die Aufgaben der Flughafensicherheitsbeamten übernehmen. Es wird angenommen, dass der Inhalt der Werbung sexuelle Gewalt "trivialisiert" hat, so die ASA.

Die Werbung, die immer noch auf YouTube zu finden ist, zeigt die Replacers (gespielt von Peter Stormare und Nikki Glaser), die die Rollen von zwei Flughafen-Sicherheitsbeamten übernehmen, die sich den Tag nehmen, um das neue Call of Duty: Black Ops 7 zu spielen. Der parodistische Trailer zeigt, wie die Replacers einen ziemlich schlechten Job machen, indem sie ihre Macht missbrauchen, um einen Passagier zu "managieren", und einen nicht einvernehmlichen Angriff andeuten, indem Stormare den Passagier auffordert, seine Kleidung auszuziehen, woraufhin Glaser einen Handschuh anzieht und sagt: "Es ist Zeit für die Puppenshow."

Die Werbung – die für ein Spiel ist, das nun schon vor Monaten erschienen ist – wurde zuvor von Clearcast genehmigt, einer Bewertungsorganisation, die sich mit Werbespots beschäftigt, die im Vereinigten Königreich ausgestrahlt werden. Laut Game Developer gab Clearcast der Werbung zwar eine Zeitbeschränkung, damit sie nicht von einem jüngeren Publikum gesehen wurde, aber es wurde angenommen, dass sie ein "absichtlich unglaubwürdiges, parodistisches Szenario darstellte, das keinerlei Ähnlichkeit mit realen Flughafen-Sicherheitsvorschriften hatte."

Activision verteidigte die Anzeige außerdem mit der Begründung, sie sei für einen Titel für Erwachsene geeignet und könne daher Humor für ein erwachseneres Publikum verwenden. Die ASA erhielt weiterhin Beschwerden von Personen, die die angedeutete sexuelle Gewalt nicht befürworteten. Es gab auch Beschwerden, dass es den Drogenkonsum billige.

"Da die Anzeige auf nicht-einvernehmliche Penetration anspielte und sie als unterhaltsames Szenario darstellte, hielten wir die Anzeige für trivialisierte sexuelle Gewalt und war daher unverantwortlich und beleidigend", sagte die ASA. "In dieser Hinsicht verstieß die Anzeige gegen die Regeln 1.3 (Soziale Verantwortung) und 4.1 (Schaden und Verletzung)" des CAP-Code (Ausgabe 12)." Die Werbung darf in ihrer aktuellen Form nicht mehr in den Rundfunkmedien erscheinen, aber da Call of Duty: Black Ops 7 bereits verfügbar ist, bezweifeln wir, dass es eine größere Wirkung haben wird.