Britische Regulierungsbehörde glaubt, dass die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft für die Verbraucher schädlich sein könnte

Nach der geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft beginnt sich das Verfahren richtig aufzuheizen. Während verschiedene Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt den Deal bereits genehmigt haben, ist die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) weniger geneigt.

Wie in einem 76-seitigen Bericht erwähnt, hat die CMA ihre Besorgnis über die Übernahme zum Ausdruck gebracht und sogar erklärt, dass sie für die Verbraucher schädlich sein könnte, da sie die Fähigkeit von Sony, mit Microsoft und Xbox zu konkurrieren, beeinträchtigen würde.

In dem Bericht heißt es, dass die CMA glaubt, dass diese Fusion es Microsoft ermöglichen würde, die Produkte von Activision Blizzard exklusiv für Xbox zu machen, und dass sie "den Zugang seiner Konkurrenten zu ABK-Inhalten beeinträchtigen würde, z. B. durch Verzögerung von Veröffentlichungen oder Einführung von Lizenzpreiserhöhungen".

Das Hauptanliegen dreht sich darum, Call of Duty zu einer exklusiven Serie zu machen, da der Bericht hinzufügt, dass "Call of Duty so wichtig ist, dass der Verlust des Zugangs zu ihm (oder der Verlust des Zugangs zu wettbewerbsfähigen Bedingungen) die Einnahmen und die Nutzerbasis von Sony erheblich beeinträchtigen könnte." Es sollte gesagt werden, dass dies keine unmittelbaren Auswirkungen haben wird, sondern eher, wenn die nächste Ära der Konsolen kommt: "Diese Auswirkungen werden wahrscheinlich besonders bei der Einführung der nächsten Konsolengeneration zu spüren sein, bei der die Spieler neue Entscheidungen darüber treffen, welche Konsole sie kaufen möchten."

Microsoft hat inzwischen eine Folgeerklärung veröffentlicht (danke, Tom Warren), um in Bezug auf diese Bedenken etwas anderes vorzuschlagen.

"Es gibt auch keine Grundlage für die Idee, dass der Erwerb von Call of Duty die Abonnementdienste zugunsten der Xbox "kippen" könnte. Sony hat sich entschieden, den Game Pass von PlayStation zu blockieren, so dass er nicht auf PlayStation verfügbar ist. Da alle Spiele, die im Game Pass verfügbar sind, auch zum Kauf angeboten werden, haben PlayStation-Spieler weiterhin die Möglichkeit, Call of Duty auf PlayStation zu kaufen. Und das kostet immer noch weniger als die Kosten für den Wechsel durch den Kauf einer neuen Xbox-Konsole."

Unnötig zu sagen, dass es so aussieht, als könnte dieser Akquisitionsprozess noch eine ganze Weile andauern, insbesondere wenn andere Aufsichtsbehörden ebenfalls Bedenken wie die CMA äußern.