Britische Regierungsangestellte werden bald von KI unterstützt, die nach einer Sitcom benannt ist

KI erobert die Welt. Wir alle wissen es. Das jüngste Beispiel für die Technologie, die sich in unser tägliches Leben einschleicht, ist ein neuer Service, der britischen Regierungsangestellten angeboten wird, ein Tool, das darauf abzielt, die Geschwindigkeit ihrer Arbeit zu verbessern. Ziemlich typisches Zeug, oder? Ja, außer dass diese KI nach einer Sitcom-Figur benannt ist, die als "hinterhältig" beschrieben wird.

Das Tool hört auf den Namen Humphrey, wobei der Name so gewählt wurde, dass er den Charakter von Sir Humphrey Appleby aus der Show Yes, Minister widerspiegelt. Appleby gilt als intriganter Beamter, der im Grunde als stereotyper Parlamentsmitarbeiter dient, weshalb es ironisch ist, dass er als Namensgeber für die KI ausgewählt wurde, von der die Regierung (laut BBC) behauptet, dass sie die Ausgaben reduzieren wird, die sonst für Berater verwendet würden, und auch "die Arbeit der Beamten beschleunigen wird".

Die Ironie des Namens und des Zwecks der KI war ein Thema, das der COO des britischen KI-Handelsverbands UKAI kommentiert hat, wobei Tim Flagg hinzufügte, dass es die Technologie, die von der Regierung angenommen wird, "untergraben" könnte. Unabhängig von dieser Sorge ist die KI auf dem Weg, was bedeutet, dass die Regierung in Zukunft ein wenig produktiver sein könnte...

