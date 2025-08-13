Britische Regierung will den Einsatz von Transportern zur Gesichtserkennung ausweiten

HQ

Die britische Regierung wird mehr Live-Gesichtserkennungswagen einführen, um Verdächtige für Verbrechen in sieben Polizeibehörden in England zu lokalisieren. Die Transporter werden häufig eingesetzt, um Pädophile, Sexualverbrecher, Gewalttäter und Verdächtige für Tötungsdelikte besser identifizieren zu können.

10 neue, mit Kameras ausgestattete Transporter werden den Polizeikräften zur Verfügung gestellt, die vorbeigehende Personen ausfindig machen und mit einer Liste gesuchter Verbrecher und Verdächtiger abgleichen können. Laut Statistiken der Regierung wurden in London in 12 Monaten dank der Technologie 580 Verhaftungen vorgenommen.

Die Live-Gesichtserkennung wurde bisher hauptsächlich in Südengland und Wales eingesetzt, aber die neuen Kräfte, die Zugang zu dieser Technologie erhalten, werden über das ganze Land verteilt sein, einschließlich des Großraums Manchester, West Yorkshire und Bedfordshire.

Big Brother Watch, eine Gruppe, die den Einsatz der Technologie durch die Polizei in Frage stellt, ist der Meinung, dass dies ein "Überwachungsstaat" ist, der zu weit geht. "Das Innenministerium muss seine Pläne zur Einführung weiterer Live-Gesichtserkennungskapazitäten verwerfen, bis robuste gesetzliche Schutzmaßnahmen etabliert sind", sagte Rebecca Vincent, Interimsdirektorin von Big Brother Watch. "Die Polizei hat das Fehlen einer gesetzlichen Grundlage, die den Einsatz dieser aufdringlichen Technologie erlaubt, als Freibrief interpretiert, sie ungehindert weiter einzuführen, trotz der Tatsache, dass eine entscheidende gerichtliche Überprüfung in dieser Angelegenheit noch aussteht."

Die Labour-Kollegin Baroness Chakrabati sagte der BBC, dass "einige sagen würden, dass dies ein weiterer Schritt in Richtung einer totalen Überwachungsgesellschaft ist".

Diese Kameras sind nicht immer zu 100 % genau, was zu so heftiger Kritik an ihnen führt, da einige fälschlicherweise identifiziert und für Verbrechen verhaftet werden können, die Karrieren und Reputation schwer schädigen können, selbst wenn Menschen zu Unrecht beschuldigt werden.