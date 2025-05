Britische Polizei verhaftet Mann wegen Brandstiftung nach Brand in Keir Starmers Residenz

HQ

Die neuesten Nachrichten über das Vereinigte Königreich . Wir wissen jetzt, dass die britische Polizei einen 21-jährigen Mann wegen des Verdachts der Brandstiftung nach einem Brand im ehemaligen Haus von Premierminister Keir Starmer im Norden Londons festgenommen hat.

Das Feuer, das am frühen Montag gemeldet wurde, verursachte Schäden am Eigentum, aber keine Verletzten. Die Behörden untersuchen auch zwei weitere Brände in der Region, wobei Anti-Terror-Beamte die Ermittlungen aufgrund der Verbindung zu einer hochrangigen Persönlichkeit des öffentlichen Lebens leiten.