Britische Politiker fordern Cricketspieler auf, das Spiel in Afghanistan zu boykottieren, um gegen das Taliban-Regime zu protestieren

Mehr als 160 britische Politiker haben einen Brief unterzeichnet, in dem sie die Spieler der Cricket-Mannschaft der Männer auffordern, sich zu weigern, ihr nächstes Spiel am 26. Februar in Lahore (Pakistan) gegen Afghanistan im Rahmen der Champions Trophy zu spielen. Der von der Labour-Politikerin Tonia Antoniazzi verfasste Brief fordert Spieler und Funktionäre auf, "sich gegen die schreckliche Behandlung von Frauen und Mädchen in Afghanistan unter den Taliban auszusprechen".

Der Brief ist an das England and Wales Cricket Board (ECB ) gerichtet und fordert den Dachverband auf, das Spiel zu boykottieren und sendet die Botschaft, dass "solche grotesken Missbräuche nicht toleriert werden".

Als die Taliban 2021 an die Macht zurückkehrten, wurden die Rechte der Frauen drastisch beschnitten, sie wurden gezwungen, ihr Gesicht zu verhüllen, riskierten Folter und Hinrichtung, wenn sie protestierten, und schränkten den Zugang zu Arbeit, Bildung und Sport ein: Frauen dürfen nicht ins Fitnessstudio gehen oder Sport treiben.

Die afghanische Frauen-Cricket-Mannschaft wurde aufgelöst und viele Spielerinnen flohen aus dem Land, obwohl nicht alle Athletinnen so viel Glück hatten, wie es in dem Brief heißt: "Die Häuser von Sportlerinnen wurden durchsucht, von denen einige gezwungen wurden, ihre Trikots zu verbrennen, um nicht identifiziert zu werden".

Es ist nicht nur eine klare Verletzung der Menschenrechte, sondern widerspricht auch den Regeln des International Cricket Council (ICC ), die vorschreiben, dass alle Nationen Frauen-Cricket unterstützen und finanzieren müssen. Der ICC hat jedoch die afghanische Cricket-Nationalmannschaft der Männer nicht verboten, die seit 2021 weiterhin international spielt.

Das England and Wales Cricket Board ist sich nicht sicher, welche Maßnahmen es ergreifen soll

Richard Gould, Geschäftsführer vonECB, sagte, dass sie mit der britischen Regierung und dem IStGH sprechen werden, um Optionen auszuloten, aber auch "die unterschiedlichen Perspektiven zu diesem globalen Thema anzuerkennen und zu respektieren", und sagte, dass es Bedenken gebe, dass "ein Boykott des Männer-Crickets unbeabsichtigt die Bemühungen der Taliban unterstützen könnte, Freiheiten zu unterdrücken und die afghanische Gesellschaft zu isolieren".

"Es ist von entscheidender Bedeutung, die Bedeutung von Cricket als Quelle der Hoffnung und Positivität für viele Afghanen anzuerkennen, einschließlich derjenigen, die aus dem Land vertrieben wurden", sagte er und fügte hinzu, dass "dieECB sich dafür einsetzt, eine Lösung zu finden, die die Rechte von Frauen und Mädchen in Afghanistan wahrt und gleichzeitig die breiteren Auswirkungen auf das afghanische Volk berücksichtigt."

Gould forderte die ICC auch auf, eine "koordinierte Aktion" zu starten, die wirkungsvoller wäre als einseitige Aktionen einzelner Mitglieder. Am Ende kann es jedoch von den Spielern abhängen: Wenn sie sich entscheiden, das Spiel zu boykottieren und sich weigern zu spielen, können schnellere und dringendere Maßnahmen ergriffen werden. "Die Macht liegt im Team. Die Macht liegt bei den Menschen, die diesen Sport betreiben", kritisierte Antoniazzi die lauwarme Reaktion von ECB auf die Situation.