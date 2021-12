Britische Krimikomödie Loco Motive ist ein Point-&-Click-Adventure

Robust Games aus Großbritannien arbeitet an einem Point-&-Click-Adventure namens Loco Motive. Der Titel ist eine Detektivkomödie an Bord eines fahrenden Zuges, bei dem drei Verdächtige ihre Unschuld beweisen müssen: Der Anwalt Arthur Ackerman, der Möchtegerndetektiv Herman Merman und Diana Osterhagen, eine Undercover-Angehörige des Secret Service, müssen den Mord von Lady Unterwald lösen, um den wahren Täter zu überführen. In diesem Einzelspielerabenteuer steuert man alle drei Charaktere zu unterschiedlichen Zeiten in der Geschichte. Im Sommer 2022 soll Loco Motive auf PC und Nintendo Switch erscheinen.

