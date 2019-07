Britische Glücksspielkommission sagt, Beutekisten seien "kein Glücksspiel"

Letzte Woche gab es einigen Ärger um das Diamond Casino von GTA V, das bereits in über 50 Ländern gesperrt ist. Die Vermischung von Glücksspiel und Gaming wurde in den letzten Jahren ausführlich diskutiert, Belgien hat zum Beispiel beschlossen, gegen die Praxis vorzugehen und entsprechende Inhalte sperren lassen. In Großbritannien wurde die Woche jedoch etwas anderes entschieden.

Der Kauf von In-Game-Inhalten, wie Lootboxen oder Premiumwährungen, sei laut der britischen Glücksspielkommission keine bedenkliche Praxis, da sie nicht unter die Glücksspielgesetzgebung falle. Laut dem BBC sei der Grund für diese Entscheidung in den fehlenden Monetarisierungsmöglichkeiten der virtuellen Inhalte zu finden. Auf offiziellem Wege gebe es schließlich keine Möglichkeit, In-Game-Boni wieder zu Geld zu machen. Dass es natürlich Webseiten gibt, auf denen man spezielle Skins und Spielinhalte kaufen oder tauschen kann, lässt die Organisation dabei außer Acht.

Neil McCarthur, Vorstandsvorsitzender der Glücksspielkommission, sagte vor dem Ausschuss des Ministeriums für Kultur, Medien und Sport jedoch, dass es "erhebliche Bedenken" in Bezug auf Kinder gebe, die Geld für Spiele ausgeben. Er wiederholte allerdings, dass das in ihren Augen nicht als Glücksspiel eingestuft oder gar von der Gesetzgebung verfolgt werden sollte.

Weitere Stimmen haben in der anschließenden Diskussion deutlich gemacht, dass Valve und andere Plattformbetreiber in der Verantwortung stehen, Skins und andere Inhalte aus Lootboxen nicht mehr zum Weiterverkauf anzubieten. Außerdem beschäftigen sich verschiedene Stellen damit, Webseiten zu sperren, die unerlaubte Tauschgeschäfte und Glücksspielpraktiken mit virtuellen Inhalten anbieten.

Der Kampf gegen Lootboxen geht also weiter, aber für viele liegt er immer noch in einer Grauzone, was die Aufsichtsbehörden vor schwierige Fragen stellt. Was haltet ihr von der Entscheidung der Briten und sollte Deutschland bei dem Thema auch härter durchgreifen?