Britische Games-Industrie kündigt kuratierte Lootbox-Richtlinie an

HQ

Es fühlt sich an, als vergeht kein Tag ohne eine Art Lootbox-Kontroverse. Genau zu diesem Thema hat der britische Spiele- und interaktive Unterhaltungsverband UKIE nun eine neue Reihe von Richtlinien veröffentlicht, die von einem Sektor der britischen Spieleindustrie beschlossen wurden, in der Hoffnung, die Verbraucher besser vor Lootboxen zu schützen.

Der vollständige Satz von Prinzipien umfasst 11 Punkte, von denen jeder darauf abzielt, Minderjährigen den Zugang zu Lootboxen ohne die Zustimmung von Erwachsenen zu verwehren und durch eine neue Reihe öffentlicher Kampagnen klarer zu machen, was Lootboxen sind und wie sie funktionieren. In diesem Sinne wird in diesem Monat eine dreijährige öffentliche Informationskampagne im Wert von 1 Million Pfund gestartet, in der die Moderatorin Judi Love zu sehen sein wird.

Hinzu kommt das Drängen darauf, Lootboxen transparenter zu machen, d.h. deutlich zu machen, was die Verbraucher kaufen könnten und wie hoch ihre Chancen sind, den Gegenstand zu bekommen.

Diese Richtlinien wurden von der Technical Working Group festgelegt, wobei dieses Gremium ursprünglich von der Department for Culture, Media and Sport erstellt wurde. Was die 11 Prinzipien sind, können Sie unten vollständig sehen.