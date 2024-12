Britische eSports-Sponsoring, das von Forschern als "Wilder Westen" bezeichnet wird

HQ

Obwohl eSports eine riesige Branche ist, da es viele Leute in der Regierung gibt, die nicht ganz verstehen, wie sie funktioniert, ist es laut Forschern der Keele University in Großbritannien ein bisschen wie ein Wilder Westen geworden.

Die Ergebnisse der Forscher (via Esports News UK) enthüllten, was sie als "verwundbare Finanzstruktur, Machtungleichgewicht und mangelnde Repräsentation von Interessengruppen wie Spielern und Fans auf den höchsten Ebenen der Branche" innerhalb des britischen eSports bezeichnen.

Derzeit entwickeln Turniere und Teams "ihre eigenen Regeln ohne erkennbare Standardisierung zwischen ihnen", was dazu führt, dass so ziemlich jede Marke in der Lage ist, Veranstaltungen zu sponsern, einschließlich Fast-Food-, Alkohol- und Kryptowährungsmarken.

Mehrere Verlage haben diese Bedingungen eingeschränkt, aber wie die Forscher betonen, liegt es mehr an den Teams und Organisationen als an der Branche als Ganzes. "E-Sport-Sponsoring von ungesunden Marken nimmt zu, aber ein Verbot könnte der Branche finanziell schaden", heißt es in der Zeitung. "Wir schlagen ein Governance-Modell vor, das einen Multi-Stakeholder-Ansatz beinhaltet und bei dem die Aufklärung über gesunden und moderaten Konsum im Mittelpunkt steht, um Einzelpersonen Handlungsspielraum zu geben, anstatt Sponsoren völlig zu verbieten."

Was halten Sie von diesen vorgeschlagenen Änderungen beim Sponsoring?