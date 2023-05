Britische Abgeordnete stellen die Entscheidung der CMA in Frage, die Übernahme von Microsoft und Activision Blizzard zu blockieren

HQ

Jetzt, da die European Union mit Microsofts 68,7-Milliarden-Dollar-Übernahme von Activision Blizzard an Bord ist, beginnen die Abgeordneten in Großbritannien, ihre Aufmerksamkeit auf die Competition and Markets Authority und haben begonnen, die Entscheidung der CMA, den Deal in Großbritannien zu blockieren, in Frage zu stellen.

Die CMA-Chefs Marcus Bokkerink und Sarah Cardell wurden zu der Entscheidung befragt, zu der die Regulierungsbehörde kam, wobei viele Abgeordnete besorgt waren, dass die Sperre den Ruf des Vereinigten Königreichs auf internationaler Ebene beeinträchtigt, wobei sich viele Bedenken um die Öffnung des Vereinigten Königreichs für Unternehmen drehten, was nach der CMA-Entscheidung nicht ersichtlich ist.

Wie aus der aufgezeichneten Sitzung in Parliamentlive.tv hervorgeht (und über die Eurogamer berichtete), hat Bokkerink von der CMA bereits auf diese Bedenken der Abgeordneten reagiert und erklärt:

"Ich verstehe die Schlussfolgerung, dass, wenn eine Entscheidung getroffen wird, die einen Deal blockiert, es Fragen darüber gibt, ob das Vereinigte Königreich für Geschäfte offen ist. Alle Unternehmen wissen, dass es einen sehr großen Unterschied zwischen dem Aufbau eines Unternehmens, der Investition in ein neues Unternehmen, der Investition in ein Startup, der Gründung eines neuen Unternehmens gibt - es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Kauf eines bereits etablierten, gut etablierten Unternehmens mit etablierten Positionen. Beides ist nicht dasselbe.

"Das Vereinigte Königreich hat immer die Öffnung wettbewerbsfähiger Märkte gefördert - und es ist die Pflicht der CMA, sie zu fördern. Wir sind wachsam - und es ist unsere Pflicht - gegenüber Investitionen, die eine bereits gefestigte Marktmacht festigen."

Während die EU den Deal befürwortet, hat die CMA auch mit dem Finger auf die USA gezeigt und darauf, dass die Federal Trade Commission immer noch versucht, die monumentale Fusion zu blockieren.

In jedem Fall scheint die CMA an ihrer Entscheidung festzuhalten, gegen die Microsoft dennoch Berufung einlegen wird, ein Prozess, der zweifellos Monate, wenn nicht Jahre dauern wird.