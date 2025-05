Britische Abgeordnete fordern Verbot von einvernehmlichem Würgen auf Plattformen wie Pornhub

HQ

Die neuesten Nachrichten über das Vereinigte Königreich . Britische Parlamentsabgeordnete drängen darauf, das Gesetz über Kriminalität und Polizeiarbeit um ein Verbot von einvernehmlichem Würgen in Pornografie zu erweitern, einschließlich Inhalten auf großen Plattformen wie Pornhub (via The Daily Mail).

Diese Bemühungen folgen der Besorgnis von Anti-Pornografie-Aktivisten, die argumentieren, dass solche Taten gefährliches, gewalttätiges Verhalten verherrlichen und schädliche Missverständnisse aufrechterhalten, was zu nicht einvernehmlichen Erstickungsvorfällen unter jungen Menschen beiträgt.

Die Änderung würde "nicht tödliche Strangulation" als extreme Pornografie einstufen und ihre Produktion und ihren Konsum im Vereinigten Königreich möglicherweise einschränken. Kritiker argumentieren jedoch, dass die vage Formulierung des Gesetzentwurfs zu einer umfassenden Zensur von Inhalten für Erwachsene führen könnte.