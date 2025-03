Brite Jack Draper gewinnt Indian Wells und steigt erstmals in die Top 10 ein

HQ

Das Finale des Herreneinzels in Indian Wells wurde zwischen zwei jungen und vielversprechenden Spielern ausgetragen: Zum ersten Mal in der Geschichte des kalifornischen Turniers waren beide Spieler im 21. Jahrhundert geboren: der 23-jährige Brite Jack Draper und der 21-jährige Däne Holge Rune. Draper hoffte, sein erstes ATP Masters 1.000 zu gewinnen, nachdem er den zweimaligen Champion Carlos Alcaraz im Halbfinale ausgeschaltet hatte, und besiegte Rune mühelos mit 6:2, 6:2, ein beeindruckender Sieg, der es dem Engländer ermöglichte, zum ersten Mal in die Top 10 zu gelangen und sieben Positionen zu verbessern, um den siebten Platz vor Medvedev und Rublev zu erreichen.

"Ich habe das Gefühl, dass ich es verdient habe, ganz ehrlich", sagte Draper zu ATP.com. "Die Menge an Widrigkeiten, die ich durchgemacht habe, die Menge an Opfern, die Menge an Zeit, die alle Menschen um mich herum in mich investiert haben, und die harte Arbeit... ", obwohl er zunächst zugab, dass er damit nicht gerechnet hatte.

Es war eine dominante Leistung von Draper gegen Rune, der zwar weiß, was es bedeutet, ein Masters 1.000 zu gewinnen (er gewann Novak Djokovic beim Paris Masters 2022), aber auf eine weitere Gelegenheit warten muss, um wieder in die Top 10 zu springen (nach dem Finale ist er die Nummer 12 der Weltrangliste).