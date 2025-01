Brit Awards gehen an Brat, Charli XCX führt die Nominierungen an

HQ

2024 war das Jahr des Brat-Sommers, der über die Fans von Charli XCX hinausging und eine ganze Art von Bewegung hervorbrachte, die über den Präsidentschaftswahlkampf von Kamala Harris sogar die Politik Amerikas infiltrierte. Bei einem solchen Einfluss ist es keine Überraschung, dass Charli XCX die Nominierten für die Brit Awards anführt.

Charli XCX ist für fünf Auszeichnungen nominiert (via BBC), darunter für das beste Album für Brat, die Künstlerin des Jahres, den besten Pop- und Dance-Act und den Song des Jahres mit Guess, bei dem Billie Eilish zu hören ist. Ebenfalls ganz oben auf der Nominiertenliste steht Dua Lipa, die vier Nominierungen erhielt.

Ein unglaubliches Comeback feiern die Beatles mit ihrer ersten Nominierung seit 1977. Der Song Now and Then wurde 1978 von John Lennon begonnen, aber erst 2022 von Sir Paul McCartney und Ringo Starr fertiggestellt, um im November 2023 veröffentlicht zu werden und in diesem Jahr als Song des Jahres nominiert zu werden.

The Cure haben auch ein Comeback mit ihrem Album Songs of a Lost World gefeiert, das ihre erste neue Musik seit 16 Jahren ist.

