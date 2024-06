Brisk integriert KI in seine Grillabende

HQ

Künstliche Intelligenz ist heutzutage absolut überall. Man kann den Kopf nicht drehen, ohne etwas zu sehen, das entweder von KI verbessert oder mit KI erstellt wurde, und jetzt infiltriert es sogar das BBQ-Spiel.

Brisk hat angekündigt, dass es die Talente der KI Vera genutzt hat, um Ihnen bei Ihren Grillbemühungen zu helfen. Die KI-Integration ermöglicht es Ihnen, Ihr Kochen von Anfang bis Ende zu automatisieren, ohne menschliche Hilfe zu benötigen, und kann Ihnen auch mitteilen, wenn Sie vergessen haben, ein Fleisch einzuwickeln, und Sie benachrichtigen, wenn etwas fertig gekocht ist. Es ist auch in der Lage, sich in Echtzeit an Ihren Kochstil anzupassen, was bedeutet, dass Sie immer noch praktisch sein können, aber die KI bei Bedarf für ein wenig Hilfe nutzen können.

Diese KI-Integration funktioniert am besten mit den Grills von Brisk, da Sie ihre Vera-erweiterte App mit dem Gerät verbinden können, um das Beste aus Ihrem Kochen herauszuholen.

Brisk

