Bringen Sie sich mit Final Fantasy XIV auf den neuesten Stand

Wie ihr wahrscheinlich wisst, startet heute die offene Xbox-Beta für Final Fantasy XIV und ermöglicht es einem neuen Publikum, eines der beliebtesten Online-Rollenspiele von heute zu erkunden.

Final Fantasy XIV lässt sich am besten als klassisch Final Fantasy beschreiben und bietet Fantasy- und traditionelle Berufe sowie andere Dinge, die schon immer Teil der Serie waren, wie Kristalle, Luftschiffe, Chocobos und natürlich Mogs. Aber seit der ursprünglichen Premiere im Jahr 2013 gab es im Laufe der Jahre viele Änderungen und Ergänzungen, nicht zuletzt die Erweiterungen Heavensward, Stormblood, Shadowbringers und Endwalker - und diesen Sommer ist es Zeit für Dawntrail.

Glücklicherweise ist Final Fantasy XIV ziemlich anfängerfreundlich und eignet sich hervorragend, um alleine zu spielen, während du die Welt erkundest und in den vielen verschiedenen Klassen und Berufen wachst. Aber um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, hat Square Enix jetzt sieben Starter-Guides in verschiedenen Kategorien sowie eine kurze minutenlange Einführung veröffentlicht. Schauen Sie sich letzteres unten an:

Die bereits erwähnten sieben Starter Guides sind in der Regel zwei bis vier Minuten lang und eine große Hilfe, um reibungslos in das Abenteuer zu starten. Nachfolgend finden Sie Links zu allen Programmen: