Bringen Sie etwas Schärfe in Ihre Nudelgerichte mit Hot Ones Ragu

Angesichts des Erfolgs von Hot Ones und dem YouTube-Kanal First We Feast war es nie eine Überraschung, dass schließlich offiziell gebrandete scharfe Saucen auf der ganzen Welt Einzug hielten. Aber es reicht eindeutig nicht aus, die Welt der scharfen Soßen zu erobern, denn jetzt wurde eine Reihe von scharfen Ragu angekündigt.

Der Hot Ones Ragu ist in drei Geschmacksrichtungen erhältlich und gilt als zeitlich begrenztes Produkt, obwohl er zweifellos zu einem festen Bestandteil der Hot Ones -Reihe werden wird, wenn er Erfolg hat. Sie können das am wenigsten scharfe von allen probieren, das Fiery Garlic, das etwas schärfere Chipotle Blaze und das schärfste von allen, das Chile Inferno.

In Bezug auf das Ragu fügt Hot Ones hinzu: "Egal, ob du deine Lieblingsproteingerichte aufpeppen, deine Freunde herausfordern oder einfach nur einen Kick in deine Spieltagstreffen bringen möchtest, das neue RAGU x Hot Ones Limited Edition Heat Pack bringt die hohe Schärfe mit drei köstlichen und vielseitigen Saucen."

Der Ragu wird in 14 oz Gläsern geliefert und kann unter Amazon bestellt werden. Leider scheint es, als ob Bestellungen derzeit exklusiv in den USA sind, aber das wird sich hoffentlich in Zukunft ändern.

