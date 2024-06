Bringen Sie einen Unterwelt-Vibe mit dieser neuen Hades Bekleidungskollaboration

HQ

Hades ist aus einer Vielzahl von Gründen ein sehr stilvolles Spiel. Das Roguelike von Supergiant bietet nicht nur ein sehr straffes Gameplay, sondern bringt auch eine Sammlung sehr sexy und cooler Charaktere in den Vordergrund.

Wenn Sie in letzter Zeit Hades oder Hades II gespielt haben und erforscht haben, wie Sie Ihrem Look eine Unterwelt und Zagreus-Atmosphäre verleihen können, haben SuperGroupies vielleicht genau das Richtige für Sie. Der Bekleidungshersteller hat sich mit Supergiant zusammengetan, um eine neue Bekleidungslinie auf der Grundlage von Hades herzustellen. Dazu gehören eine Uhr, eine Jacke und ein Rucksack, die alle rund um Zagreus thematisiert sind.

Alle sind ab sofort erhältlich, wobei der Versand voraussichtlich Anfang Januar 2025 beginnen wird, aber der Haken ist, dass der Versand nur für diejenigen in den USA, Kanada und Japan funktioniert. SuperGroupies hat jedoch erklärt, dass ein weltweiter Versand möglich ist, wenn Sie ein Vermittlungssystem über seine japanische Website verwenden, was bedeutet, dass es plausibel ist, diese Ausrüstung in Europa zu erhalten, wenn auch durch das Überspringen einiger zusätzlicher Hürden.

