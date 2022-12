Bringen Sie dieses Jahr mit Philips Festavia Leuchten ein wenig Farbe in Ihren Weihnachtsbaum

HQ

Das Aufstellen des Weihnachtsbaums ist immer mühsam. Kiefernnadeln überall zu bekommen, die zerbrochenen Kugeln zu vermeiden, die es nicht das ganze Jahr über geschafft haben, wenn sie gelagert werden, ist alles sehr anstrengend, aber zumindest bekommt man am Ende eine hübsche Beleuchtungsfunktion.

Wenn dies der Fall ist, warum lehnen Sie sich nicht wirklich an dieses Konzept an, indem Sie Philips Hue Festavia Lichterketten verwenden, um Ihrem Baum ein wenig Farbe zu verleihen, während Sie sie als intelligentes Produkt steuern können. Wenn das nach einer interessanten Idee klingt, schauen Sie sich unseren neuesten Quick Look unten an, um zu sehen, was wir über diese intelligenten Lichterketten denken.