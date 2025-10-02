Bringen Sie die Magie von Oz in Ihre Küche mit den Auflaufformen von Wicked Le Creuset

HQ

Letztes Jahr haben wir uns dem Wicked -Fieber zugewandt, als der erste Teil der Live-Action-Adaption des Musicals in den Kinos landete und sich auch als ziemlich hervorragend erwies. In weniger als ein paar Monaten wird das Wicked -Fieber zurückkehren, wenn das zweite und letzte Kapitel kommt und sieht, wie die Geschichte von Elphaba und Glinda zu Ende geht und schließlich mit The Wizard of Oz verbunden ist.

Wenn dies auf dem Weg ist, suchen Sie vielleicht nach einer Möglichkeit, das Wicked -Fieber auf Ihre eigene Weise zu umarmen, und wenn Sie gerne kochen und Zeit in der Küche verbringen, haben wir eine Idee, die von Interesse sein könnte.

Le Creuset hat eine Kollektion von Wicked Auflaufformen vorgestellt, die so gestaltet sind, dass sie den Good Witch Glinda und der Wicked Witch of the West, Elphaba, ähneln. Einer ist in einem hellen Rosa mit goldenen Akzenten und der andere in einem tiefen Grün mit silbernen Akzenten gehalten, und beide sollen sehr hochwertig sein, daher ihre atemberaubenden Preisschilder von £369.99/€399,99.

Was zu erwarten ist, wird zum Beispiel die Elphaba-Variante wie folgt beschrieben: "Der Elphaba Embossed Cast Iron Round Casserole ist stark und kompromisslos kühn und zelebriert die Schönheit, sich abzuheben. Das reichhaltige Finish, der charakteristische schwarze Nickelknopf und das tiefe, mattschwarze Interieur verleihen diesem Stück in limitierter Auflage eine unvergessliche Präsenz. Es ist für Köche gemacht, die mit Überzeugung führen und ihren eigenen Weg gehen. Der fachmännisch aus den hochwertigsten Materialien gefertigte Auflauf schließt mit seinem inspirierten Design und seiner außergewöhnlichen Wärmespeicherung Feuchtigkeit und Geschmack ein, um hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Ein Gefäß der Kraft und des Zwecks, entworfen, um Leistung zu erbringen und in Erinnerung zu bleiben."

Die Glinda-Option ist größtenteils die gleiche, nur mit leichteren und glitzernderen Worten wie "strahlend und raffiniert" und "zeitlose Eleganz und Individualität" umrahmt.

Werden Sie eines dieser Wicked Gerichte ergattern?

