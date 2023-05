Bringen Sie die Geräuschunterdrückung auf Kampfjet-Niveau mit dem A-Rise von AceZone nach Hause

HQ

Hast du jemals einen Kampfjet-Piloten gesehen oder einen Top Gun-Film gesehen und die fortschrittliche Ausrüstung gesehen, die er trägt, und gedacht: "Das ist die Art von Headset, die ich brauche, wenn ich spiele?" Wenn ja, dann könnte A-Rise von AceZone genau das richtige Gerät für Sie sein.

Mit Noise-Cancelling-Technologie und Kommunikationssystemen, die das widerspiegeln, was in Kampfjets verwendet wird, ist dieses Gaming-Headset ein drahtloses Gerät, das perfekt ist, wenn Sie in einer lauten Umgebung spielen.

Um zu sehen, ob dieses Headset passt und zu dem passt, wonach Sie suchen, schauen Sie sich unbedingt die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus einige Gedanken und Fakten über das Gerät durchgeht.