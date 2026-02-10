Bring Monets Meisterwerk mit Legos neuestem Kunstset in dein Zuhause

HQ

Legos Kunstreihe ist eine bewundernswerte Sammlung, die es Fans ermöglicht, ihre eigenen Versionen einiger der berühmtesten Kunstwerke aller Zeiten zu bauen. In der Vergangenheit haben wir Sets gesehen, die Vincent Van Goghs Sonnenblumen und Die Sternennacht, Leonardo Da Vincis Mona Lisa, Hokusais Die große Welle versteinern, und jetzt mischt sich Claude Monet ein.

Ein neues Set, das auf Monets berühmtem Brücke über einen Seerosenteich basiert, wurde vorgestellt, wobei es sich um ein 3.179-teiliges Set handelt, das das berühmte Kunstwerk aus dem Jahr 1899 widerspiegelt. Uns wird gesagt, dass es "eine Vielzahl von Lego-Elementen verwendet, darunter Schmetterlinge, Blumen und Früchte, um Monets Liebe zur Natur widerzuspiegeln. Üppig strukturierte Bäume, die Brücke und die ikonischen Seerosen von Monets Originalmeisterwerk werden in Lego-Steine übersetzt." All das sorgt für ein Set, das als "mutige Neuinterpretation" von Monets Werk gilt und sogar einen eingebauten Wandhang hat, um das Set einfach auszustellen.

Was den Zeitpunkt betrifft, wann dieses Set erscheinen wird, wird uns mitgeteilt, dass es bereits am 4. März erscheinen wird, wobei Lego Insiders ab dem 1. März ein Set ergattern kann. Der Preis für ein Set mit 3.000+ Teilen ist tatsächlich sehr (und überraschend) angemessen und liegt bei £179,99/€199,99. Schaut euch unten das Set an.

