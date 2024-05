Brightrock möchte Galacticare mit "neuen Story-Inhalten, neuen Levels, neuen Handlungsbögen für die Charaktere" unterstützen

HQ

Galacticare soll in ein paar Tagen auf PC und Konsolen erscheinen, wobei die Veröffentlichung für den 23. Mai geplant ist. Mit diesem Debüt im Hinterkopf fragst du dich vielleicht, ob Entwickler Brightrock Games noch etwas anderes für das kosmische Managementspiel auf Lager hat? Genau diese Frage haben wir dem Autor und Designer Lee Moon und dem Produzenten Mitch Binding in einem Interview gestellt, das Sie unten in voller Länge sehen können.

"Nun, wie du sagst, das Universum ist ein großer Ort." Der Mond begann. "Ich denke, dass wir mit Galacticare eine der... wenn ich mit Dante [de Glanvill] zusammengearbeitet habe, unserem leitenden Autor, der weitgehend für die Etablierung der Kernidee verantwortlich war, die dem Universum zugrunde liegt, ist eines der aufregenden Dinge, dass es nicht nur die Oberflächenebene ist, es ist nicht nur eine Oberflächenschicht und nichts darunter, es gibt eine Menge, auf das wir zurückgreifen können. Es gibt viele Kernkonzepte und Handlungsstränge, und das Universum ist von einer Bottom-up-Erzählebene aus so konzipiert, dass es ein lebendiges, atmendes Ding mit Charakteren ist, die es tatsächlich bewohnen. Das war sehr wichtig für uns.

"Also, in Bezug auf die Zukunft, dann bin ich mir sicher, dass wir dieses Spiel zumindest unterstützen werden, wissen Sie, da wir unsere vorherigen Spiele mit Updates und Inhalten und einigen Dingen haben, nur um die Leute zu halten, kostenlose Inhalte, um die Leute damit zufrieden zu stellen und sicherzustellen, dass das Spiel so gut wie möglich funktioniert und sich großartig anfühlt. Und darüber hinaus haben wir einige Ideen für neue Story-Inhalte, neue Levels, neue Handlungsbögen für die Charaktere, wie z.B. der bereits erwähnte Dorian Salazar, der durchaus eine eigene triumphale kleine Kampagne bekommen könnte. Wir können auch einige der Geschichten der anderen Charaktere wie Heal und Medi besuchen, die die Kernbesetzung bilden. Ich weiß, dass wir etwas mehr Zeit mit ihnen und ihren spezifischen eigenen Herausforderungen und ihren Geschichten haben wollten.

"Es gibt also eine Menge Geschichten, auf die wir zurückgreifen und die wir weiter ausbauen können. Was das Gameplay angeht, hatten wir im Laufe der Jahre viele Ideen, auf die wir zurückgreifen konnten. Verschiedene Arten von Spielmodi oder verschiedene Mechaniken, die am Wegesrand entstehen, können es nicht ganz in die Veröffentlichung schaffen, all diese Dinge, die wir uns möglicherweise noch einmal ansehen könnten, vielleicht etwas Platz für sie finden."

Binding griff dies auf und fügte hinzu: "Ich denke, mit diesen Geschichten haben wir natürlich viele neue Bedingungen, die wir erforschen möchten. Wir haben eine, bei denen wir eine umfangreiche Liste von Bedingungen haben. Wenn man sich die Pathodex im Spiel anschaut und all die Spezies, die diese Bedingungen haben können, gibt es einfach eine Menge und jede Menge. Und es gibt eine Menge, die wir auch auf Eis gelegt haben, weil wir zu viele haben, vielleicht Kopferkrankungen oder solche, die das tun. Aber ich denke, mit der Erweiterung neuer Ebenen und so weiter werden wir definitiv neue Bedingungen haben, neue Räume, um auch diese Erkrankungen zu behandeln. Und ja, neue Spielmodi.

"Ich weiß, dass Josh [Bishop], unser Creative Director, wirklich, wirklich sehr daran interessiert ist, neue Spielmodi auszuprobieren und die Leute dazu zu bringen, neue Dinge in diesem Genre auszuprobieren und die Grenzen des Genres wirklich zu erweitern. Wir haben dieses Kernspiel mit dieser Geschichte, der Erzählung und den Charakteren und allem, und wir treiben es wirklich weiter und erkunden diese verschiedenen Wege."

Da Galacticare diese Woche ansteht, finden Sie unsere Rezension hier oder sehen Sie sich unsere Video-Rezension des Spiels unten an.