Brigandine: Abyss bringt die klassische Strategie-RPG-Reihe für eine dritte Runde zurück

Nach 22 langen Jahren erhielt das PlayStation-1-Rollenspiel Brigandine: The Legend of Forsena 2020 eine Fortsetzung mit dem Titel Brigandine: The Legend of Runersia. Und anscheinend war es ein Erfolg, denn über Nacht wurde ein dritter Brigandine-Titel angekündigt.

Es heißt Brigandine: Abyss und wird später in diesem Jahr für PC, PlayStation 5, Switch 2 und Xbox Series S/X erscheinen. Wie zuvor ist es ein Strategie-RPG, bei dem du deine Einheiten auf einem Raster (bestehend aus Sechsecken) bewegen lässt. Die Entwickler versprechen "sechs neue Story-Kampagnen", und du wirst außerdem in der Lage sein, "die Kontrolle über eine der vierundzwanzig Nationen im Missionsmodus zu übernehmen."

Der Verlag NIS America rühmt sich mit mehreren Schwergewichten an der Entwicklung beteiligt, darunter Masayuki Horikawa (Fire Emblem: Path of Radiance) als Supervisor, Rei Kondoh (Okami, Bayonetta, Fire Emblem: Three Houses) als Komponist und Junko Kawano (Suikoden-Reihe, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes) als Charakterdesigner.

Sehen Sie sich unten den ersten Trailer an.