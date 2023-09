Brie Larson versucht, eine Nation in Lessons in Chemistry zu erziehen

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Apple TV+ und Brie Larson sich zusammengetan haben, um eine Adaption des Romans Lessons in Chemistry zu schaffen, und jetzt, wo wir uns dem Ende des Jahres 2023 nähern, haben wir endlich einen ersten Blick auf genau diese Serie geworfen.

In der Serie spielt Larson Elizabeth Zott, eine Chemikerin, die nach ihrer Schwangerschaft ihren Traum auf Eis gelegt hat, nachdem sie gefeuert und allein gelassen wurde, und sich den Herausforderungen stellt, ein Leben und eine Karriere in einer patriarchalischen Gesellschaft aufzubauen.

Lessons in Chemistry wird bereits am 13. Oktober 2023 auf Apple TV+ erscheinen und dann zweifellos wöchentlich erscheinen, bis die acht Folgen abgeschlossen sind. Sehen Sie sich unten den Trailer zur Serie an.