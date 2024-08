Brie Larson über die Zukunft von Captain Marvel: "Es gibt Dinge, die ich weiß, aber die ich euch nicht sagen kann"

HQ

Mit The Marvels, das im November 2023 debütiert, haben sich viele von uns gefragt, wie es mit Brie Larsons Captain Marvel weitergeht. Wird die Figur in einem der kommenden Projekte auftauchen, die für die Marvel Cinematic Universe geplant sind, oder müssen wir auf den nächsten Avengers Film warten, um Carol Danvers wieder zu sehen? Larson weiß offensichtlich etwas...

Im Gespräch mit The Playlist sprach Larson über The Marvels und was als nächstes für ihre Superheldin ansteht.

"Ich habe es einfach so sehr geliebt, mit diesen Frauen zusammen zu sein. Und ich denke, dass das Gefühl dafür so richtig für mich ist und viel mehr dort ist, wo ich mich in meinem Leben befinde, nämlich dass es keinen Superhelden gibt, der uns retten kann. Es braucht alle Arten von Menschen, die ihre eigenen besonderen Fähigkeiten haben und die Fähigkeit zu verstehen, dass der Rand einer Katastrophe nicht durch einen einzigen aufgehalten werden kann. Wir kommen alle zusammen. Das fühlt sich für mich wirklich richtig an. Und wissen Sie, was die Zukunft betrifft, gibt es Dinge, die ich weiß, aber ich kann es Ihnen nicht sagen."

Während Larson genau weiß, wohin die Zukunft gehen wird Captain Marvel, war die Schauspielerin nicht auf dem Laufenden über die Rückkehr von Robert Downey Jr. ins MCU, was sie auch bestätigte.

"Ich möchte klar sein. Ich war nur mit Kevin [Feige] zusammen. Es war wie am selben Tag. Und er sagte: 'Oh ja, wir machen etwas auf der Comic-Con.' Das hat er ganz und gar nicht gesagt! Ganz und gar nicht!"

Was glauben Sie, hält die Zukunft für Captain Marvel bereit?