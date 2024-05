Brie Larson ist eine Superhelden-Mentorin für andere Hollywood-Schauspieler

Auch wenn die Superhelden-Blockbuster-Maschine nicht mehr das ist, was sie einmal war, gibt es immer noch viele Rollen in Marvel- und DC-Projekten, die an Schauspieler vergeben werden. Und egal, ob Sie ein etablierter Name in der Branche oder ein Aufsteiger sind, Sie werden die Aufgabe haben, einen Spandex-tragenden Superhelden zum Leben zu erwecken.

Glücklicherweise gibt es heutzutage viele Leute, die in der Vergangenheit Helden gespielt haben und Ratschläge geben können. Anscheinend ist einer der Hauptnamen, die Ratschläge geben, Brie Larson, die Captain Marvel im MCU spielte.

Bei einem Runden Tisch mit anderen namhaften Schauspielerinnen wie Jennifer Aniston, Naomi Watts, Jodie Foster, Sofia Vergara und Anna Sawai sagte Larson Folgendes über ihre Mentorenschaft:

"Ich bin die erste Person, die jedem eine E-Mail schickt, weil es sehr spezifisch und sehr seltsam ist. Die Leute sagen: "Ich weiß nicht, wie ich das machen soll." Ja, niemand weiß es. Warum sollten Sie? Ich sage: 'Trainiere, denn du willst in deinem Körper so gut wie möglich vorbereitet sein, denn es wird immer schwieriger, je länger die Arbeit dauert. Und wirklich verstehen, wie man in seinem Anzug auf die Toilette gehen kann." Beim erstenCaptain Marvel war es eine 45-minütige Sache, um mich in dieses Kostüm hinein- und herauszubekommen."

"Es ist eine ganze Sache, und es ist eine Menge Druck." Larson fuhr fort. "Und ich denke, es ist eine seltsame Sache, besonders wenn man ein Neuling ist und die Aufgabe hat, der Mächtigste zu sein, bla, bla, bla, bla, und man hat Angst. Es ist so schwer, der coole, selbstbewusste zu sein, wenn man sagt: 'Weiß ich, was ich tun soll?' "

Larson selbst hat mit vielen Gegenreaktionen auf ihre Auftritte als Captain Marvel zu kämpfen, daher scheint sie sicherlich qualifiziert zu sein, Ratschläge zu geben, wie man eine Superheldin spielt.

Was halten Sie von Larsons Aussage?