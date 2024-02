Brie Larson äußert sich nicht zur Zukunft von Captain Marvel

HQ

Der letzte Superheldenfilm, The Marvels, war nicht erfolgreich, und mit einem Budget von 270 Millionen Dollar konnte er nur 206,1 Millionen davon an den Kinokassen wieder einspielen. Rechnet man die Marketingkosten mit ein, merkt man schnell, dass Captain Marvels Abenteuer mit den beiden neuen Freundinnen Kamala Khan und Monica Rambau alles andere als ein Kassenerfolg war.

Vielleicht ist es daher nicht verwunderlich, dass die Zukunft der Figur etwas ungewiss ist und ob Marvel und Disney bereit sind, sich auf weitere Filme mit Carol Denver in der Hauptrolle einzulassen. Etwas, das auch Brie Larson selbst in aller Kürze während einer kurzen Fragerunde bei den SAG Awards kommentierte, in der sie die Frage nach zukünftigen Projekten mit Marvel beantwortete:

"Dazu habe ich nichts zu sagen"

Wie siehst du die Zukunft von Captain Marvel, gibt es Raum für weitere Filme mit ihr?