Bridget Jones, die britische Ikone (auch wenn sie von einem Idioten gespielt wird), wird nächsten Monat eine Statue auf dem Londoner Leicester Square bekommen. Die fiktive Figur wird sich Paddington Bär und Harry Potter als Teil einer Spur von Statuen auf dem Platz anschließen, die "Scenes in the Square" genannt wird.

Die Statue von Bridget Jones ist das erste Mal, dass eine Statue einer romantischen Komödienfigur angefertigt wurde, und sie wird Mitte November enthüllt, um das 25-jährige Jubiläum des ersten Films zu feiern. Es ist noch ein bisschen früh für solche Feierlichkeiten, da der erste Film erst 2001 in die Kinos kam, aber Scenes in the Square hat eine Geschichte des Springens, um große Momente zu feiern. Er wurde 2020 eröffnet und sollte ein Jahr des britischen Kinos feiern, auch wenn die erste Filmpremiere am Leicester Square erst 1937 stattfand.

Bridget Jones basiert auf einem Roman, der 1996 von Helen Fielding veröffentlicht wurde. Fielding sagte der BBC, sie sei "gerührt" und "erfreut", dass Bridget geehrt werde. "Ich hoffe, dass Bridgets Mumienhosen für eine schlanke Silhouette dieser Statue sorgen werden", sagte sie.

