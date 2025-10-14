Bridgerton kehrt im Januar für die vierte Staffel zu Netflix zurück

Es gibt eine Handvoll Franchises, die als die wahren Titanen-Giganten von Netflix gelten. Es gibt Stranger Things, Squid Game, Wednesday und natürlich das Historiendrama Bridgerton, das sich bei den Abonnenten immer wieder als Hit erweist.

Apropos Bridgerton, Netflix hat jetzt das Datum bekannt gegeben, an dem die Serie für ihre vierte Staffel auf die Plattform zurückkehren wird. Es ist nah dran, aber immer noch weit genug entfernt, dass man nicht den Atem anhalten sollte, denn die erste Saisonhälfte landet am 29. Januar und die zweite folgt dann am 26. Februar.

Auf die Frage, was in diesem Kapitel der Geschichte erforscht wird, erklärt Netflix Tudum: "Staffel 4 richtet ihren Fokus auf den zweiten Bohème-Sohn Benedict. Obwohl sowohl sein älterer als auch sein jüngerer Bruder glücklich verheiratet sind, will Benedikt nur ungern sesshaft werden. Das heißt, bis eine fesselnde Frau Benedikts Aufmerksamkeit aufBridgerton Violets Maskenball erregt. Während Benedict seine Geliebte nur als die Dame in Silber kennt, ist sie in Wirklichkeit Sophie, ein findiges Dienstmädchen mit ihren eigenen Geheimnissen und Träumen."

Da dies geplant ist, sehen Sie sich unten den Trailer zum Veröffentlichungsdatum für die kommende Staffel an.