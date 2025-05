Bridgerton erhält massive Netflix-Verlängerung und kehrt für eine fünfte und sechste Staffel zurück

Egal, ob Sie ein Fan sind oder nicht, es lässt sich nicht leugnen, dass sich ein riesiges Publikum um Bridgerton dreht. Das Historiendrama ist in der Regel immer eine der größten Serien von Netflix, wobei zwei der derzeit drei verfügbaren Staffeln in den Top 10 der meistgesehenen englischen Serien auf der Plattform sind und die fehlende erst kürzlich von der Liste verdrängt wurde. Im Moment warten wir auf die vierte Staffel der Dramaserie, aber das wird noch lange nicht das Ende sein.

Netflix hat bestätigt, dass Bridgerton nicht nur für eine fünfte, sondern auch für eine sechste Staffel zurückkehren wird. Dies wurde in einem Brief von Lady Whistledown erwähnt, der auch bestätigte, dass Staffel 4 im Jahr 2026 auf dem Streamer erscheinen würde, was vielleicht darauf hindeutet, dass Staffel 5 und 6 danach alle zwei Jahre folgen könnten, es sei denn, Netflix hat Pläne, die Produktion für die normalerweise recht langsam zu produzierende Serie zu beschleunigen.

In dem Brief heißt es: "Selten wird diesem Autor die Gelegenheit gewährt, solche Informationen mit Ihnen zu teilen.

"Es ist mir eine große Freude, ankündigen zu können, dass Bridgerton für die Staffeln 5 und 6 zurückkehren wird. Feiern Sie entsprechend.

"Und in der Zwischenzeit solltet ihr euch darauf vorbereiten, denn Bridgerton Staffel 4 soll 2026 debütieren.

"Es scheint, dass dieser Autor ziemlich beschäftigt sein wird."

Es wird auch angemerkt, dass sich Staffel 4 auf Luke Thompsons Benedict konzentrieren wird, während er Yerin Ha's Lady in Silver trifft und sich Hals über Kopf in sie verliebt.