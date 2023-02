Bridgerton bekommt im Mai eine Spin-off-Serie

Wenn Sie ein Fan von historischen Stückdramen sind, dann sind Sie zweifellos gut über die Ereignisse des schlüpfrigen Bridgerton informiert. Wenn nicht, tun Sie dies so schnell wie möglich, da die äußerst beliebte Serie in wenigen Monaten eine Spin-off-Serie erhalten wird.

Bekannt als Queen Charlotte: A Bridgerton Story, wird diese Show die Ereignisse des frühen Lebens der Titelfigur erforschen und die Geschichte erkunden, wie sie zu einer so prominenten Figur im Bridgerton-Universum wurde.

Die Show, die am 4. Mai 2023 auf Netflix ankommt, hat gerade einen Teaser-Trailer erhalten. Schauen Sie sich unten an, um zu sehen, welche historischen Drama-Fans auf Lager sein werden, wenn es in ein paar Monaten debütiert.