Bridge Command ist ein Live-Action-Raumschiff-Simulator, in dem "du den Star spielen kannst"

Heutzutage gibt es ein paar interessante Formen der immersiven Unterhaltung, einschließlich Escape Rooms, aber die Leute im britischen Parabolic Theatre treiben diese Idee auf ein neues Niveau. Dies geschieht in Form von Bridge Command, einem "Live-Action-Raumschiffsimulator", der es den Teilnehmern im Grunde ermöglicht, ihren Traum zu verwirklichen, Teil einer Star Trek Schiffskommandobesatzung zu sein.

Die Idee der Aktivität besteht im Grunde darin, eine Gruppe von Spielern in eine Umgebung zu versetzen, die einer Raumschiffbrücke ähnelt, mit verschiedenen Arbeitsknöpfen und Funktionen, und sie dann zu beauftragen, eine Reihe von Missionen und Aufgaben zu erfüllen. Dabei kann es sich um eine Kampfmission oder etwas weit weniger Tödliches handeln, aber so oder so besteht das Hauptziel darin, als Team zu arbeiten und Entscheidungen zu treffen, die das breitere Sci-Fi-Universum, in dem die Aktivität angesiedelt ist, formen.

Im Rahmen von MCM Comic Con London hatte ich kürzlich die Gelegenheit, mit dem künstlerischen Leiter Owen Kingston zu sprechen, um mehr über Bridge Command zu erfahren, wo er erklärte:

"Es ist also ein Live-Action-Raumschiff-Simulator. Und was wir in unserer Einrichtung in Vauxhall haben, sind zwei Raumschiff-Sets, die besser als Filmqualität sind, bei denen es keinen einzigen Knopf gibt, der nicht etwas tut. So hast du ein voll funktionsfähiges Raumschiff, mit dem du und deine Freunde fliegen und auf Abenteuer gehen können. Wie bei vielen anderen Science-Fiction-TV-Serien musst du der Star sein."

Was die Funktionsweise der Missionen betrifft, so führte Kingston aus: "Wir haben also ein Team von Live-Schauspielern, die mit ihm zusammenarbeiten. Du kommst also und du und deine Freunde oder die Crew des Schiffes, ihr fliegt das Schiff, aber ihr werdet mit unseren Schauspielern an allen möglichen verschiedenen Punkten interagieren. Und sie werden sich wie alle möglichen Charaktere spielen, die man treffen kann. Wenn man sich also eine Art Science-Fiction-TV-Show vorstellt, bekommt man verschiedene, regelmäßig wiederkehrende Tropen.

"Bei unseren militärischen Missionen sind sie wie die großen Weltraumschlachten, bei denen man rausgeht und gegen Bösewichte kämpft und solche coolen Sachen macht. Aber es gibt auch diplomatische Missionen, bei denen man am Ende verhandelt oder versucht, die Spannungen zwischen verschiedenen Gruppen abzubauen. Es hängt also davon ab, welche Art von Blickwinkel auf die Science-Fiction man wirklich mag. Weißt du, wenn du Captain Kirk sein und durch die Gegend gehen und Sachen in die Luft jagen willst... "Wen interessieren schon die Konsequenzen", das kann man machen. Ähnlich verhält es sich, wenn du als Captain Picard cosplayen willst und du mitkommen und irgendwie versuchen willst, der Typ auf dem großen Stuhl zu sein, der sicherstellt, dass alle miteinander auskommen, dann kannst du das auch tun. Wir haben versucht, all diese verschiedenen Möglichkeiten irgendwie zu berücksichtigen."

Für diejenigen, die sich Bridge Command ansehen möchten, befindet sich der aktuelle Veranstaltungsort in Vauxhall, London, gegenüber dem MI6-Gebäude, und beherbergt zwei Raumschiff-Sets und mehrere Missionsoptionen, einschließlich größerer Angebote an Samstagen. In Zukunft könnte die Aktion auf andere Teile des Vereinigten Königreichs ausgeweitet werden, und vielleicht sogar auf Deutschland.

"Wir haben auch einen Mann in Deutschland, der sehr scharf ist", sagte Kingston. "Wir hoffen also, dass dies der erste Ort ist, an dem wir expandieren, aber das ist noch ein weiter Weg. Ich glaube nicht, dass das in diesem Jahr passieren wird. Es wird Zeit brauchen, um all diese Dinge zu erledigen."

Schauen Sie sich das vollständige Interview mit Kingston mit Untertiteln und lokalisierten Untertiteln unten an.