Brich aus in Borderlands 4, jetzt erhältlich für PC, PS5 und Xbox Series X/S

Kairos ruft. Es ist Zeit für ein weiteres Vault-Hunter-Abenteuer, denn Gearbox Software hat Borderlands 4 für PC, PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Am 3. Oktober folgt zudem ein Debüt auf der Nintendo Switch 2.

Auf dem fernen und äußerst feindseligen Planeten Kairos angesiedelt, folgt dieses Kapitel der Geschichte einer völlig neuen Gruppe von Vault Huntern, die durch das Land reisen und den Einheimischen (und einigen bekannten Gesichtern) dabei helfen, den Planeten von seinem gnadenlosen Diktator und seinen brutalen Leutnants zu befreien.

Mit dem Release blicken wir auf das Spiel und stellen eine Handvoll Gründe ins Rampenlicht, warum Borderlands 4 ein absolutes Must-Play im September ist. Zwischen der spektakulären Story, dem unverzichtbaren Chaos, der erweiterten Erkundung, der kooperativen Action und mehr gibt es unzählige Gründe, warum Borderlands 4 eines der größten Spiele des Jahres 2025 ist.

Verpasse nicht das vollständige Video, um genau zu sehen, warum du dich darauf freuen solltest, in Borderlands 4 ein Badass zu werden und dich von den Ketten des tyrannischen Diktators von Kairos, dem Timekeeper, zu befreien. Jetzt auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erhältlich und ab dem 3. Oktober auch auf der Nintendo Switch 2.