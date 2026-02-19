Brian Tyree Henry wird die kommende Netflix-Erwachsenen-Zeichentrickserie führen, die in einem gesetzlosen Steampunk-West spielt

Wenn Sie auf der Suche nach einer neuen animierten Serie von Netflix waren, auf die Sie sich freuen können – abgesehen von der Rückkehr von Devil May Cry im Mai, hat der Streamer bestätigt, dass später in diesem Jahr ein neues Projekt vorgestellt wird, das Ihr Interesse wecken könnte.

Bekannt als Bass X Machina, wird diese Serie als "Erwachsenen-Animationsserie" beschrieben und scheint einer einzigartigen Version des legendären Gesetzeshüters Bass Reeves zu folgen, während er einen "gesetzlosen Steampunk-Westen erkundet, der von brutalen Gesetzlosen, Maschinen und übernatürlichen Schrecken überrannt wird."

Ziemlich cool, oder? Die Show wird Brian Tyree Henry aus Bullet Train in der Hauptrolle haben, mit einer Besetzung verstärkt durch Janelle Monae, Tati Gabrielle, Cree Summer, Chaske Spencer, Currie Graham und Starletta DuPois.

Was das Premierendatum betrifft, plant Netflix, diese Serie am 6. Oktober zu starten, und während wir auf mehr warten, einschließlich eines Trailers, wurde ein erster Blick auf Bass geteilt, wie auf dem untenstehenden Bild zu sehen ist.