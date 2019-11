Brian Fargo: Microsoft lässt Inxile bei Wasteland 3 freie Hand

Microsoft hat in den letzten Jahren viele neue Entwicklerstudios gekauft und dadurch viel Einfluss gewonnen. Bevor sie Teil der Xbox Game Studios wurden, hatten die meisten Teams bereits eine Reihe eigener Projekte realisiert, entweder durch Crowdfunding oder mithilfe eines externen Partners.

Inxile Entertainment hat mit Wasteland 3 beides durch, denn obwohl das Spiel ursprünglich auf der Crowd-Finanzierungsplattform Fig.com realisiert wurde, befinden sich die Markenrechte nun in der Hand von Microsoft. Man könnte meinen, dass der Publisher Rechteinhaber von seinem Mitspracherecht Gebrauch machen würde, um das meiste aus seiner Investition herauszuholen. In einem Interview mit GamesRadar sagte Brian Fargo jedoch, dass Microsoft nie versucht habe, ihr Spiel zu verändern. Stattdessen sei die Muttergesellschaft stets daran interessiert gewesen, dass Inxile das bestmögliche Spiel produziert, zu dem sie in der Lage sind:

"Microsoft hat nur gesagt: 'Macht was ihr [vorhattet] und macht es besser als zuvor.' Sie möchten dieses Spiel nicht ändern. Sie möchten, dass Inxile schrullig und einzigartig bleibt. Sie möchten, dass Wasteland 3 einen schwarzen Humor hat. Sie möchten es nur zu einem besseren Spiel machen - es ist wirklich aufregend, daran beteiligt zu sein."

Klingt fast zu schön, um wahr zu sein, oder? Es ist nicht bekannt, was Inxile nach Wasteland 3 tun wird.