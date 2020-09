Brian Fargo bestätigt Arbeiten an weiterem Inxile-Rollenspiel

Im Januar dieses Jahres erfuhren wir, dass sich Inxile Entertainment (The Bard's Tale, Torment, Wasteland) auf die Produktion eines großen RPG-Projekts vorbereitet, sobald Wasteland 3 abgeschlossen ist. Dieses neue Spiel läuft wohl auf der Unreal Engine 5, doch wir haben abseits davon noch keine genaueren Informationen erhalten. Da das Entwicklerstudio seit ihrem Beitritt zu den Xbox Game Studios erheblich gewachsen ist, haben sie nun begonnen, ein zweites Rollenspiel parallel zu produzieren.

Das hat der Manager und Entwicklerveteran Brian Fargo selbst bestätigt, als ihn ein Fan zu seinem aktuellen Spiel beglückwünschte: "Wir arbeiten an wunderbaren Rollenspielen", so Fargo. "Schade, dass es so lange dauert, sie fertigzustellen." Für den Fall, dass der Plural nicht klar genug war, fügte Fargo in einer weiteren Nachricht hinzu, dass bei Inxile Entertainment derzeit zwei Spiele entstehen: "Vielleicht sollte ich darauf hinweisen, dass sich unser zweites Rollenspiel in der frühen Phase der Vorproduktion befindet." Weitere Informationen wurden nicht geteilt.

Quelle: Wccftech.