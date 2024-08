Brian Cox wirft Marvel und DC vor, die Filmindustrie zu zerstören

HQ

Wir haben bereits die Aussagen gesehen, die Martin Scorsese und andere in den letzten Jahren über den Erfolg von Marvel gemacht haben, und jetzt hat sich ihm eine weitere Legende der Filmwelt angeschlossen. Brian Cox (Succession, Adaptation) hat sich nun den Reihen angeschlossen und sagt, dass das "Kino" im Moment an einem wirklich schlechten Ort ist und es sind alle Filme von Marvel und DC, die laut dem Schauspieler nur "Party Time" sind.

"Was passiert ist, ist, dass das Fernsehen das tut, was das Kino früher getan hat. Ich denke, dem Kino geht es sehr schlecht. Ich denke, es hat seinen Platz verloren, zum Teil wegen des grandiosen Elements zwischen Marvel, DC und all dem. Und ich glaube, es beginnt tatsächlich zu implodieren. Du verlierst irgendwie den Überblick."

"Es ist also nur eine Partyzeit für bestimmte Schauspieler geworden, um diese Sachen zu machen. Wenn man weiß, dass Hugh Jackman ein bisschen mehr kann, dann ist Ryan Reynolds... Aber es liegt daran, dass sie diesen Weg gehen und es an den Kinokassen ist. Sie verdienen viel Geld. Du kannst es nicht umhauen."

Danke, The Hollywood Reporter