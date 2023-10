Brian Cox wird im Trailer 007: Road to a Million: Road to a Million zum kontrollierenden Bond-Bösewicht

Amazon und Prime Video kündigten vor einiger Zeit an, dass sie James Bond die Reality-Serie drehen würden, in einer Show, in der Teams von Menschen um die Welt reisen und Aufgaben und Heldentaten erledigen würden, die der Superspion während seiner Abenteuer überwinden musste.

Diese Serie ist als 007: Road to a Million: Road to a Million bekannt und zeigt Brian Cox von Succession als Hauptantagonist, einen Bösewicht, der als The Controller bekannt ist und dessen Aufgabe es ist, das Leben der Kandidaten zu verlangsamen und schwierig zu machen.

Da die Serie am 10. November 2023 auf Prime Video debütieren soll, wurde nun ein Trailer veröffentlicht, der zeigt, was viele der Aufgaben beinhalten werden und wohin sie sie um die Welt führen werden.