Brian Cox von Succession sagt, dass Joaquin Phoenix in Napoleon "wirklich schrecklich" war

Während die meisten Joaquin Phoenix für einen der besten Schauspieler der Gegenwart halten, teilt nicht jeder diese Meinung, und es scheint, dass Brian Cox von Succession völlig verblüfft ist von dem Schauspieler und seiner jüngsten Leistung in Napoleon.

In einem Live-Chat, der inzwischen von The Standard transkribiert wurde, ging Cox auf Phoenix los, um es milde auszudrücken. "Schrecklich. Es ist schrecklich. Eine wirklich schreckliche Leistung von Joaquin Phoenix. Es ist wirklich entsetzlich", sagte er. "Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ich denke, es ist seine Schuld und ich glaube nicht, dass Ridley Scott ihm hilft. Ich hätte es viel besser gespielt als Joaquin Phoenix, das kann ich Ihnen sagen. Man kann sagen, es ist ein gutes Drama. Nein - das sind Lügen."

Cox fuhr dann fort, über Phoenix' Namen nachzudenken. "Ich finde, er hat einen guten Namen. Joaquin... Whackeen... Whacky. Es ist eine Art verrückte Performance." Nachdem er mit dem Tritt gegen Phoenix fertig war, nahm er Method Acting, Braveheart und die US-Politik ins Visier. Mit seinen 77 Jahren gibt Cox gerade seinen besten alten Männern Schimpftiraden, wie es scheint.