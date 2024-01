Brian Cox offen für einen Succession Film

HQ

Anfangs schien es vielen Zuschauern, dass Succession eine Serie mit 5 Staffeln sein würde. Schöpfer und Autor Jesse Armstrong entschied jedoch, dass vier Staffeln genug waren, und ließ die Fans hungrig auf mehr zurück, selbst nachdem der Abspann ein klares Ende hatte.

Brian Cox, der Logan Roy in Succession spielt, steht möglicherweise vor einer Rückkehr. "Wir werden sehen", sagte er gegenüber Variety, als er nach dem Potenzial eines Succession Films gefragt wurde. "Wenn es gut genug ist und [Serienschöpfer] Jesse Armstrong es machen will, dann mache ich es vielleicht."

Cox bleibt jedoch der Meinung, dass die Serie zum richtigen Zeitpunkt endete. "Was ich daran liebe und was ich an Jesse Armstrong liebe, ist, dass wir unser Verfallsdatum nicht überschreiten", sagte er. "Viele amerikanische Serien haben ihr Verfallsdatum überschritten. Wir haben die Leute zu wünschen übrig gelassen. Du willst die Leute immer bei der Stange halten."

Er ist nicht einmal ein Fan eines Spin-offs, das auf Cousin Greg basiert, gespielt von Nicholas Braun. "Ich glaube auch nicht, dass Nick Braun das machen möchte", kommentierte er. "Er widmet sich anderen Dingen, die für ihn wirklich aufregend sind."