Brian Cox kritisiert Jeremy Strongs Method Acting in Succession

HQ

Brian Cox, der gefeierte Schauspieler hinter Logan Roy aus "Succession", hat in seinem jüngsten Interview mit dem Guardian erneut seine Meinung über Jeremy Strongs Method Acting-Ansatz geäußert. Obwohl er Strongs Leistung als Kendall Roy gelobt hat, ist Cox von der intensiven Hingabe, in der Rolle zu bleiben, nicht überzeugt, was darauf hindeutet, dass dies Herausforderungen für das Ensemble darstellt.

In vielerlei Hinsicht spiegeln Cox' Bemerkungen die Dynamik zwischen ihren Charakteren auf der Leinwand wider. Logan Roy ist bekannt für seinen widerwilligen Respekt vor Kendalls Ehrgeiz, kritisiert aber oft die Tendenz seines Sohnes, zu viel nachzudenken und sich zu übertreiben. In ähnlicher Weise hat Cox Strongs Talent anerkannt, glaubt aber, dass der Rückzug von einem solch immersiven Ansatz noch größeres Potenzial freisetzen und eine harmonischere Umgebung am Set fördern könnte.

Trotz ihrer unterschiedlichen Philosophien verbindet Cox und Strong eine unbestreitbare Chemie, die Succession zu einem der fesselndsten Dramen des Fernsehens gemacht hat. Die Spannung zwischen Logan und Kendall war elektrisierend, eine Push-Pull-Dynamik, die von Liebe, Enttäuschung und unausgesprochenem Respekt angetrieben wurde. Dieselbe Energie, so scheint es, existiert auch im wirklichen Leben – ein Zeugnis dafür, wie Kunst das Leben imitiert und vielleicht auch umgekehrt.

Egal, ob man sich auf die Seite von Cox' praktischem Ansatz oder Strongs eindringlicher Leidenschaft stellt, es ist klar, dass ihre gegensätzlichen Stile das Beste aus sich herausholen, ähnlich wie das fiktive Vater-Sohn-Duo, das sie darstellten. Schließlich ist es diese kreative Reibung, die dazu beigetragen hat, Succession zu einer der besten TV-Serien zu machen, die es gibt.