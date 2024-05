Brian Cox geht der Bibel auf die Spur

HQ

Brian Cox ist Ende siebzig, und es scheint, dass er in einem Alter ist, in dem er bereit ist, alles niederzureißen, was ihn auch nur ein bisschen ärgert. Der Succession-Star und Mann, der uns alles über die Geschichte von Tekken 8 erzählt hat, hat kürzlich ausgerechnet die Bibel ins Visier genommen.

Im The Starting Line Podcast sprach Cox über eine Vielzahl von Themen, darunter Gott, Trump, Cannabis und vieles mehr. Wenn es um Religion und die Bibel ging, hielt er sich nicht zurück und sagte folgendes:

"Die Propaganda geht den ganzen Weg zurück... Es beginnt mit der Idee, dass... aus Adams Rippe wurde diese Frau erschaffen, und sie werden es glauben, weil sie dumm sind... Sie brauchen es, aber man muss ihnen keine Lügen erzählen, sie brauchen eine Art Wahrheit, und das ist nicht die Wahrheit... Es ist eine Mythologie."

Wir sind uns nicht ganz sicher, auf wen sich das mysteriöse "sie" Cox bezieht, aber wir können ein paar Vermutungen anstellen. Nachdem er kürzlich Joaquin Phoenix in die Luft gesprengt hat, scheint niemand und nichts vor Cox' verbalen Angriffen sicher zu sein.