Brian Cox dachte, 007: Road to a Million sei ein James-Bond-Film

007: Road to a Million ist kein neuer James-Bond-Film. Es ist eine Reality-Serie, in der die Teilnehmer an Aktivitäten teilnehmen müssen, die mit dem ikonischen Spion zu tun haben, um hoffentlich den Hauptpreis zu gewinnen. Das hat dem Moderator der Show, Brian Cox, zunächst nicht ganz aufgefallen.

In der Tonight Show (via Far Out) erzählte Cox Jimmy Fallon, wie er in die Rolle kam, und sagte, dass er dachte, er würde gebeten, bei einem James-Bond-Film mitzumachen. "Ich dachte, es wäre der neue James-Bond-Film. Also sagte ich: 'Oh, endlich kriegen sie mich in einen James-Bond-Film.' Ich dachte: 'Ja, natürlich!' "

Nachdem er sich für das Projekt angemeldet hatte, wurde Cox klar, was auf ihn zukam. "Es gab kein Drehbuch und es gab keinen James-Bond-Film", sagte er traurig. "Jahrelang dachte ich, dass ich gerne in James Bond mitspielen würde. Das wäre wirklich interessant. Und ich dachte, das wäre mein Moment, aber das war nicht der Fall."

Trotzdem konnte Cox nicht zurückweichen. Und hey, man weiß ja nie, im neuen James-Bond-Film könnte er ein größenwahnsinniger Bösewicht sein, der die Leute zwingt, in einer Reality-Show gegeneinander anzutreten... Nur eine Idee.