Brey Noelle wird White Rabbit in Peacemaker: Staffel 2 spielen

Der größte Teil des Hypes um James Gunns neues DC-Universum dreht sich derzeit um Superman, der am 11. Juli Premiere feiert. Aber nur einen Monat später kommt das nächste Projekt, nämlich die zweite Staffel von Peacemaker .

Jetzt hat die Schauspielerin Brey Noelle über ein entferntes Instagram-Reel (es ist gerade abgelaufen) bestätigt, dass sie in der neuen Staffel mitspielen wird, was auch auf IMDb bestätigt ist. Noelle wird die Figur Weißes Kaninchen spielen. Wenn Ihnen der Name nicht bekannt vorkommt, liegt das daran, dass dieser Bösewicht sehr sparsam eingesetzt wurde und ziemlich umstritten war, da er nicht viel anderes tut, als gut auszusehen und sowohl gute als auch böse Charaktere zu verführen.

Natürlich weiß jeder, der mit Gunn vertraut ist, dass diese Art von Charakteren, die nicht ausgelastet sind, zu seinen Favoriten gehören, um ihm seinen eigenen Stempel aufzudrücken, also werden wir sehen, wie sie in die Peacemaker -Serie passt.