Brettspiel-Special: FunkoVerse

In den letzten Wochen habe ich eine ganze Menge FunkoVerse gespielt und war angenehm überrascht von einem Spiel, das viel tiefer ist, als man denkt, wenn man sich nur die farbenfrohen und spielzeugartigen Charaktere ansieht. Es wächst kontinuierlich, je mehr Sie spielen. Also, sollten Sie es bekommen?

Die Grundprämisse ist einfach, wir sprechen von Miniaturen normaler Funko Pop-Sammlerstücke (die ironischerweise selbst eine Art Miniaturen sind), die dann auf einem Brett darum kämpfen, als Erster zehn Punkte zu erreichen. Es geht jedoch nicht nur darum, sich gegenseitig ins Gesicht zu schlagen, und es steckt viel mehr Finesse dahinter - obwohl viel geschlagen wird.

Die Spielpläne und Charaktere sind sehr thematisch und die Komponenten sind von guter Qualität.

Sie haben viele Möglichkeiten, zu spielen und Punkte zu sammeln. Um in Videospielen zu sprechen, gibt es zum Beispiel Variationen von Capture the Flag und King of the Hill sowie Leaders, bei denen Sie zusätzliche Punkte für das Besiegen eines bestimmten Charakters erhalten. Darüber hinaus hat jedes Brett vier Punkte, mit denen Sie interagieren können, um Ihre Punktzahl zu erhöhen, und Sie werden auch für das Besiegen eines Charakters belohnt. Das Setup ist teambasiert und du läufst entweder mit zwei oder drei Charakteren gegen ebenso viele auf der gegnerischen Seite.

Wenn es um die Anzahl der Spieler geht, soll FunkoVerse entweder eins gegen eins oder zwei gegen zwei gespielt werden. Letzteres mag als nachträglicher Einfall angesehen werden, aber ich habe meistens Zwei-gegen-Zwei gespielt. Jedes Team hat drei Charaktere, und die Idee ist, dass eine Person zwei von ihnen steuert und eine den letzten. In Wirklichkeit handelt es sich um ein offenes Spiel ohne versteckte Karten, und es neigt dazu, dass das Team die Charaktere gemeinsam steuert und jeden Zug unabhängig vom Charakter spekuliert und diskutiert, um zu versuchen, seine Gegner zu überlisten.

Das Tolle an FunkoVerse sind natürlich die Charaktere. Die ausgefallenen Spielsteine stammen nicht nur von einer Vielzahl von Marken, sondern haben auch einzigartige Fähigkeiten. Und letzteres ist meist sehr gut durchdacht. Der Joker zum Beispiel ist ein hinterhältiger Schlingel, der viele unangenehme Überraschungen hinterlässt, und in Kombination mit einem Teamkollegen, der Gegner dazu bringen kann, in diese Überraschungen zu treten, ist es ein echter Schmerz, mit dem man umgehen muss. In ähnlicher Weise hat der freundliche Dumbledore schrecklich mächtige Angriffe, die nur gelegentlich und nicht gegen einen liegenden Gegner eingesetzt werden können, während der Kool-Aid-Mann natürlich durch Wände gehen kann.

Darkwing Duck, John Snow, Captain Hook und Joker im erbitterten Kampf mit Dolores Umbridge, die unten rechts ausgeknockt wurden.

Dies führt dazu, dass sich das Gameplay je nach gewähltem Spielmodus und den Charakteren auf dem Spielfeld erheblich ändert. Darüber hinaus "kosten" die besten Fähigkeiten der Charaktere farbige Token, von denen Sie zwei für Ihren Charakter vorgegebene erhalten (insgesamt sechs, da Sie drei Charaktere haben). Da diese Spielsteine von den Charakteren geteilt werden, kann es eine gute Idee sein, Charaktere mit passenden Farben auszuwählen, damit du die Spezialfähigkeiten häufiger ausführen kannst.

Jedes Mal, wenn du einen Spielstein verwendest, wird er auf eine vierteilige Countdown-Spur gelegt, wobei mächtigere Gegenstände im Allgemeinen mehr kosten und billigere weiter unten fallen. Nach jeder abgeschlossenen Runde werden diese Spielsteine nach unten verschoben und kommen schließlich wieder ins Spiel. Ein cleveres Konzept, das auch für mehrere andere Dinge im Spiel verwendet wird, wie z. B. besiegte Charaktere, Objekte, mit denen Sie interagiert haben, und Gegenstände. Ich werde nicht tief auf die Artikel eingehen, aber unabhängig davon, welche Schachteln mit Figuren Sie kaufen, sind ein oder mehrere Artikel enthalten. Jedes Team erhält einen Gegenstand (der beliebig gemischt werden kann, sodass Sie Batman einen Golden Girls Cheesecake geben können, den er in den Kampf mitnehmen kann), was die Vielfalt der Kämpfe weiter erhöht. Die Kämpfe sind auch würfelbasiert, was bedeutet, dass Sie, während Sie mit der Wahrscheinlichkeit spielen, oft alle Eier in einen Korb legen und ein verrücktes Manöver ausprobieren können, das die Situation ändert, wenn Sie Glück haben.

Jede große Schachtel (mit vier Charakteren) von FunkoVerse, die du kaufst, enthält zwei Spielbretter (eines auf jeder Seite), die auf dem Thema basieren. In Jurassic Park kannst du zum Beispiel im T-Rex-Gehege kämpfen, während du in Harry Potter in der Winkelgasse und im Tintenfischspiel in einem Spielbereich kämpfen kannst. Es sind auch Missionskarten enthalten, die den Kämpfen ein kleines Thema geben und den Aufbau erklären. Es ist ein sehr cleveres System und die Kurse können so oft wiederholt werden, wie Sie möchten. Darüber hinaus enthält jede Box Preisplättchen, die zum aktuellen Thema passen, wobei ich die Bernsteinplättchen von Jurassic Park mit Insekten darin hervorheben möchte.

Es gibt unzählige Charaktere von mehreren unerwarteten Marken zur Auswahl, und hoffentlich werden zu gegebener Zeit Videospielcharaktere hinzugefügt.

Auch die Bandbreite der Charaktere ist sehr gut. Sie können DC leicht mit Marvel vergleichen, vielleicht den Hai aus Der weiße Hai mit Marty McFly aus Zurück in die Zukunft zusammen mit der Disney-Version von Alice im Wunderland zusammenbringen. Es gibt auch eine schöne Schwarz-Weiß-Box (alles von Brettern bis hin zu Spielsteinen und Teilen ist schwarz-weiß) mit klassischen Universal-Horrorfiguren wie The Bride of Frankenstein oder Dracula und eine clever gestaltete Darkwing Duck, die Sie dazu ermutigt, heimlich zu spielen. Es ist auch erwähnenswert, dass alle Boxen - außer denen mit einem Charakter - alles haben, was Sie brauchen, um loszulegen und zu spielen.

Es gibt jedoch einige Mängel, die Sie meiner Meinung nach beachten sollten, bevor Sie mit dem Spielen von FunkoVerse beginnen. Einer ist, dass das Spiel viel Platz einnimmt, wenn man ein paar Kisten bekommt. Und allein die Tatsache, dass es ein paar Kisten gibt, macht es auch schwierig, beim Spielen alles herauszuziehen. Für mich selbst wähle ich normalerweise nur ein paar aus, aus denen ich und meine Mitspieler Kämpfer auswählen. Außerdem gibt es keine gute Möglichkeit, schnell zu sehen, welche Kämpfer welche Farben von Spielsteinen haben. Wenn du nicht alle Kästchen öffnen musst, die du vergleichen musst, kannst du entweder die Charakterkarten heraussuchen und separat haben, oder eine Liste ausdrucken, was sie zu bieten haben. Eine andere, weniger optimale Sache ist, dass ein Charakter, um ihn auszuschalten, zweimal besiegt werden muss, zuerst im Stehen und dann im Liegen - aber die Plastikteile sind so groß, dass es etwas unhandlich ist, sie herumliegen zu haben, wenn viele Charaktere nahe beieinander liegen.

Die FunkoVerse-Teile sind kleiner als die Funko-Pop-Originale und sind in erster Linie als Spielfiguren gedacht - obwohl sie hübsch genug für den Geek-Altar sind.

Schließlich denke ich, dass dieses Brettspiel fast mehr als sechs Charaktere erfordert (es gibt vier in den großen Boxen und ein oder zwei in den kleineren). Wenn du nur vier Charaktere hast, bekommst du die Möglichkeit, mit zwei "Basischarakteren" zu spielen, die keine echte Spielfigur haben und nur Zugriff auf die Grundeigenschaften haben. Und wenn Sie sechs Charaktere haben, werden es immer die gleichen sein, die sich gegenüberstehen, was FunkoVerse nicht voll ausschöpft. Sobald Sie jedoch mehr als das bekommen und anfangen können, sie zu drehen, wächst es wirklich.

FunkoVerse hat eine überraschend schöne Spieltiefe, und anfangs ist es leicht zu vergessen oder zu erkennen, wozu die von Ihnen ausgewählten Kämpfer zusammen fähig sind. Dank dessen funktioniert es sowohl als einfacher Slugger als auch als etwas Schachähnlicheres, wenn Sie anfangen zu verstehen, wie Eigenschaften kombiniert werden können, um eine ganz neue Tiefe zu schaffen. Am Ende ist meine Bewertung daher hoch. Wenn Sie sich vorstellen können, zwei oder drei Boxen aus Ihrer Lieblingsserie zu kaufen, können Sie ein sehr unterhaltsames Spiel erwarten, das lange hält und ein viel intelligenteres Spielsystem hat, als Sie vielleicht auf den ersten Blick denken.

Bewertung: 8/10

Informationen zum Spiel:

Altersempfehlung: 10+

Durchschnittliche Spieldauer: 60 Minuten

Anzahl der Spieler: 2-4

Preis: £20/€25 für eine große Box