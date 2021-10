Brettspiel von Resident Evil via Kickstarter finanziert

HQ

Capcom und Steamforged Games tun sich zusammen, um zum 25-jährigen Jubiläum der Serie ein auf Resident Evil basierendes Brettspiel zu produzieren. Das Vorhaben wurde vor einigen Tagen auf Kickstarter gestartet und hat sein Finanzierungsziel von ca. 120.000 Euro bereits im Staub zurückgelassen.

Das Spiel möchte sich am originalen Resident Evil orientieren und ist deshalb in der Spencer-Villa angesiedelt. Ein bis vier S.T.A.R.S.-Mitglieder (Chris Redfield und Jill Valentine sind natürlich mit dabei) durchsuchen diesen Schauplatz auf, um sich gemeinsam zu gruseln. In der Crowdfunding-Kampagne ist von drei Erweiterungen die Rede.